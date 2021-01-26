"Абсолютное уважение" – Николай Свентицкий рассказал о грузинских студентах в России

Ежегодно Секция интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии проводит конкурсный отбор среди граждан Грузии для поступления в российские вузы. Программа обучения студентов из разных стран в России функционирует уже 16 лет. Все эти годы только из Грузии на учебу в Россию ежегодно отправляются около 120 студентов.
"Как правило, выходцы из Грузии, которые едут туда получать образование, учатся хорошо. Они понимают, что государство их пригласило, тратит огромные суммы на их образование, и они действительно хотят быть хорошими специалистами, чтобы потом вернуться на родину, в Грузию, и приносить пользу своему отечеству", – сказал Свентицкий на брифинге в мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия.
По его словам, отправившиеся учиться в Россию студенты рассказывают о своих успехах, о проблемах же пока не говорил никто. Также Свентицкий подчеркнул, что грузинская молодежь, в основном, получает наивысшие оценки, очень хорошо позиционируют себя и свою страну, что "вызывает абсолютное уважение".
Для участия в отборочных мероприятиях для поступления необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте education-in-russia.com. Отправить анкету можно будет до полуночи 20 февраля.