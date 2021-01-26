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Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава
photo: Movement KAR.GE / FB

Силагава: госсубсидии на муку помогли предотвратить подорожание хлеба в Грузии

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Темы:
Экономика Грузии (1652)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210126/250715951/Silagava-gossubsidii-na-muku-pomogli-predotvratit-podorozhanie-khleba-v-Gruzii.html

По словам исполняющего директора Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава, если бы не государственная программа субсидирования муки, хлеб в Грузии подорожал бы на 10-15 тетри

Радио
Силагава: госсубсидии на муку помогли предотвратить подорожание хлеба в Грузии

"Правительство Грузии предусмотрело все факторы, которые действуют на рынок муки в Грузии и перспективы импорта пшеницы в Грузии, поэтому количество субсидирования на один мешок поднялось с 10 лари до 15 лари. Если бы субсидирования не произошло уже с 1 декабря, сегодня хлеб подорожал бы на 10-15 тетри по сравнению с ценами в ноябре", – рассказал Силагава в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, одной из причин увеличения стоимости пшеницы на международном рынке является решение правительства России повысить ставки вывозной пошлины на пшеницу внутри экспортной квоты с 1 марта до 50 евро за тонну.

Отгрузка зерна
© photo: Sputnik / Валерий Шустов
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"Если в начале декабря 2020 года цены были на уровне 250 долларов за одну тонну, сейчас стоимость одной тонны – 300 долларов. Также подорожание стоимости муки в Грузии вызвало обесценивание лари и подорожание электроэнергии. Сегодня на свободном рынке страны один мешок муки первой категории стоит 68 лари", – отметил Силагава.

Правительство Грузии приняло решение увеличить с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта весом 50 килограммов, чтобы не допустить роста цен на хлеб.

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование.

Всего для субсидирования пшеничной муки государство планирует потратить 10 миллионов лари (более 3,1 миллиона долларов).

Темы:
Экономика Грузии (1652)
Теги:
Хлеб, Грузия, Леван Силагава


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