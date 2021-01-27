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Иосиф Арчвадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Арчвадзе: в Грузии растет экспорт местной продукции

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Темы:
Экономика Грузии (1653)
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Sputnik Грузия
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Эксперт по экономическим вопросам Иосиф Арчвадзе оценил данные внешнеторгового оборота Грузии

Радио
Арчвадзе: в Грузии растет экспорт местной продукции

По данным Национальной службы статистики Грузии ("Сакстат"), грузинскую продукцию в 2020 году вывезли на сумму более 3,3 миллиарда долларов – на 12% меньше по сравнению с 2019 годом. Экспорт без реэкспорта составляет 72% от общего объема экспорта – в 2020 году показатель, по сравнению с 2019 годом, вырос на 3,5% и составил более 2,4 миллиарда долларов. Власти Грузии назвали этот показатель рекордным.

"Нужно отделить чистый экспорт местной продукции от реэкспорта. Действительно, падение в общем объеме экспорта 12%, но если вычесть реэкспорт, экспорт местной продукции вырос на 3,5%. То есть ВВП Грузии сокращается, а производимая продукция в Грузии, без учета импорта и последующего реэкспорта, – растет. Каждый третий месяц в 2020 году экспорт местной продукции имел двузначный рост. Это показывает нашу конкурентоспособность и потребность в нашей продукции на мировом рынке. У нас диверсифицирована экспортная продукция по странам и по видам продукции", – сказал Арчвадзе в интервью Sputnik Грузия.

Батуми в снегу зимой - Батумский морской порт
© Sputnik / Seyran Baroyan
Внешнеторговый оборот Грузии в 2020 году снизился на полтора миллиарда долларов

Как заявляют власти, после снижения в 2020 году ВВП на 5% экономический рост в 2021 году ожидается в 4,3%. В 2021-2024 годах рост у Грузии будет один из самых высоких, в среднем 5,3%. Выросший внешний долг поэтапно сократится.

В текущем году планируется продолжение структурных реформ: развитие рынка капитала, реформы в энергетике, масштабная реформа сектора ископаемых, увеличение эффективности госпредприятий.

Темы:
Экономика Грузии (1653)
Теги:
Экономика, Грузия, Иосиф Арчвадзе


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