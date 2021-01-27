Политолог объяснил цель визита главы МИД Ирана в Грузию и другие страны региона

Радио Политолог объяснил цель визита главы МИД Ирана в Грузию и другие страны региона

"Грузия сможет более открыто сотрудничать с Ираном в тех направлениях, которые нас устраивают, – это импорт, энергетические вопросы. То есть все, что сможет снизить давление на Грузию со стороны Турции, Азербайджана, Российской Федерации. Поэтому это очень полезно", – заявил Сихарулидзе Sputnik Грузия.

Глава МИД Ирана прибудет в Грузию в рамках регионального турне, которое состоится 27-28 января. Политолог считает, что визит состоится на фоне потепления отношений между Ираном и Западом.

"Очевидно, что с приходом Джо Байдена отношение к Ирану будет пересмотрено. Как вы знаете, Байден уже снял запрет на путешественников из некоторых стран, в том числе из Ирана. Также известно, что [экс-президент США Дональд] Трамп вышел из иранского договора, что для многих было неприятно. Мы должны ожидать, что пойдет потепление и в этом отношении. Следовательно, Иран это отлично знает и собирается получить максимальную прибыль", – отметил Сихарулидзе.

Свое региональное турне Мохаммад Джавад Зари начал с визита в Азербайджан, а сегодня посетил Армению. Впрочем, еще до начала турне глава МИД Ирана заявил, что планирует совершить визит в страны, с которыми можно сотрудничать в деле урегулирования кризиса в Нагорном Карабахе и установлении мира и стабильности в регионе.

Что касается Грузии, то во время визита министр иностранных дел Ирана проведет переговоры с первыми лицами страны – с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Георгием Гахария.

Грузия и Иран установили дипломатические отношения 15 мая 1992 года. С тех пор двусторонние отношения между странами активно развиваются в политической, торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, культурной, образовательной и туристической сферах.