20:39 28 Января 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9982
  • 100 RUB4.3752
  • USD3.2969
Поиск
Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог: со входом в парламент Грузии Элисашвили погубит свою карьеру политика

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (112)
17 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210128/250735471/Politolog-so-vkhodom-v-parlament-Gruzii-Elisashvili-pogubit-svoyu-kareru-politika.html

Политолог Ника Читадзе считает, что если партия "Граждане", у которой два мандата в парламенте, не откажется от них, то на следующих парламентских выборах она потеряет сторонников

Радио
Политолог: со входом в парламент Грузии Элисашвили погубит свою карьеру политика

"Если он (лидер партии Алеко Элисашвили - ред.) войдет в парламент, его политическая карьера будет закончена, потому что ему всегда будут припоминать, что он вошел в парламент и предал оппозиционное движение. Соответственно, он не должен жить одним днем, так как в будущем он может потерять своих сторонников… Мы не знаем, сколько времени парламент десятого созыва будет функционировать в Грузии. Есть большая вероятность того, что в Грузии состоятся досрочные парламентские выборы. Если не состоятся, то через четыре года Элисашвили никто не будет выбирать", – заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.  

Политолог полагает, что Элисашвили привлекает депутатское кресло, так как за свою недолгую политическую карьеру он никогда не был в парламенте.  

Алеко Элисашвили принимает участие в выборах
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Войти нельзя бойкотировать: "Граждане" провели переговоры с "Грузинской мечтой"

Новый парламент Грузии приступил к своим обязанностям 11 декабря 2020 года. Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие всего четыре депутата – выходцы из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию. Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Оппозиционная партия "Граждане", которую возглавляет Алеко Элисашвили, склоняется к тому, чтобы пополнить ряды депутатов парламента Грузии десятого созыва, и уже провела переговоры на эту тему с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У партии "Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (112)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Горящий автомобиль после протестов против COVID-мер в Нидерландах
Бунт против локдауна: Нидерланды охвачены беспорядками - фото
Представители фитнес-клубов провели акцию протеста в столице Грузии - видео
Спортсмены и представители фитнес-клубов провели акцию протеста в Тбилиси - видео
Военная мощь Грузии - рейтинг
Военная мощь Грузии - рейтинг
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться