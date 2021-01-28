Политолог: со входом в парламент Грузии Элисашвили погубит свою карьеру политика

Политолог Ника Читадзе считает, что если партия "Граждане", у которой два мандата в парламенте, не откажется от них, то на следующих парламентских выборах она потеряет сторонников

Радио Политолог: со входом в парламент Грузии Элисашвили погубит свою карьеру политика

"Если он (лидер партии Алеко Элисашвили - ред.) войдет в парламент, его политическая карьера будет закончена, потому что ему всегда будут припоминать, что он вошел в парламент и предал оппозиционное движение. Соответственно, он не должен жить одним днем, так как в будущем он может потерять своих сторонников… Мы не знаем, сколько времени парламент десятого созыва будет функционировать в Грузии. Есть большая вероятность того, что в Грузии состоятся досрочные парламентские выборы. Если не состоятся, то через четыре года Элисашвили никто не будет выбирать", – заявил Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политолог полагает, что Элисашвили привлекает депутатское кресло, так как за свою недолгую политическую карьеру он никогда не был в парламенте.

Новый парламент Грузии приступил к своим обязанностям 11 декабря 2020 года. Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие всего четыре депутата – выходцы из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию. Остальные оппозиционеры, прошедшие в парламент, объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Оппозиционная партия "Граждане", которую возглавляет Алеко Элисашвили, склоняется к тому, чтобы пополнить ряды депутатов парламента Грузии десятого созыва, и уже провела переговоры на эту тему с лидерами правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". У партии "Граждане" в парламенте десятого созыва два мандата.