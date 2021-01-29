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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: в Грузии нет никакого политического кризиса

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (113)
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Sputnik Грузия
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Политолог Арчил Сихарулидзе считает, что правящей партии "Грузинская мечта" больше нет смысла продолжать переговоры с оппозицией

Радио
Политолог: в Грузии нет никакого политического кризиса

"Говорить о том, что в Грузии политический кризис, нельзя. Кризис подразумевает неспособность правительства управлять институтами в стране. Думаю, наше правительство довольно-таки четко управляет всеми институтами. Если бы они не управляли ими, у нас была бы вакханалия в стране… Поэтому думаю, что никакого смысла в переговорах нет. ПАСЕ, как и ожидалось, дала зеленый свет: уже официально во всех документах говорится, что выборы были прозрачными и более-менее конкурентными… Какой смысл переговариваться в 5-ом раунде с людьми, которым наплевать на выборы. Эти люди просто хотят прийти к власти", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Политический кризис, начавшийся в июне прошлого года, получил новый толчок из-за парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда "Грузинская мечта" смогла сохранить власть и получила 90 мест в парламенте Грузии. Для оппозиции эта победа стала неприемлемой, при этом результаты выборов не признала практически ни одна из участвующих в них оппозиционных сил.

ალექსანდრე ელისაშვილი
photo: Alexander Elisashvili / FB
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Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Разрядить ситуацию попытались послы ЕС и США, которые выступали посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пятый решающий раунд переговоров должен был состояться перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Новый парламент Грузии приступил к своим обязанностям 11 декабря 2020 года. Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие четыре депутата – выходцы из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, а также два депутата от партии "Граждане", которые вошли в парламент на своих условиях. Остальные оппозиционеры объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (113)
Теги:
Политика, Грузия, Арчил Сихарулидзе


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