Не верю! Как нас обманывают производители еды

Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара "купили" исследование у Гарварда?
Как сохранить здоровье и не дать себя обмануть рассказали нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию Виктория Вишнякова, и руководитель комитета общественных расследований Объединения потребителей России Игорь Болбат.
01:35 "Из отборной пшеницы", "живой продукт", "ценный источник углеводов и витаминов": разбираем самые популярные маркетинговые уловки на примере обычного батона хлеба. Бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого?
07:35 Трансжиры и гидрогенизация – что это такое и почему лучше отказаться от продуктов с кондитерским жиром в составе. Какие рекомендации дает ВОЗ?
12:01 Чем опасно пальмовое масло и правда ли оно настолько же полезно, как и другие растительные масла? Ежегодно в Россию ввозят около 1 млн тонн пальмового масла. Зачем так много?
17:30 Производители сахара "купили" исследование у Гарварда.
18:35 "Без сахара": как производители продуктов прячут сахар в составе? "Sugar free" переводится как "смотри состав".
21:52 "Легкий" и "обезжиренный" майонез: стараясь сохранить фигуру можно набрать пару лишних килограмм.
25:20 "Подарите производителю калькулятор": история о том, как продукт стал в два раза калорийней без изменений в составе. Пальмовое масло в молоке: чем кормят детей в школах.
28:20 "Без глютена": тренд, на котором зарабатывают производители продуктов.
31:05 Молоко из цельной коровы. Что говяжий жир делает в молоке? Как защититься от подобных "сюрпризов" в составе.
35:35 "Взболтать, но не смешивать": кофе с цикорием, чай с листьями других растений, пармезан из дешевых сортов сыра и целлюлозой.
39:43 "Глутамат ни в чем не виноват": как меняются наши вкусовые предпочтения из-за усилителей вкуса. "Не содержит консервантов": насколько можно этому верить?
49:13 Анекдот!
Внимание! Данный эпизод полностью экологичен, не содержит "воды", усилителей слуха и оценочного суждения. Обогащен полезным смыслом и отборными шутками. Во время записи ни один производитель продуктов питания не пострадал.
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