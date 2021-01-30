Не верю! Как нас обманывают производители еды

Эко, БИО, природный, натуральный, без консервантов, без сахара – увидев такие пометки на продуктах, лучше приглядеться к составу. Что такое трансжиры и гидрогенизация, и стоит ли этого бояться?

Говяжий жир в молоке: какие "невероятные" ингредиенты могут поджидать вас в обычных продуктах. Зачем производители сахара "купили" исследование у Гарварда?

Радио Не верю! Как нас обманывают производители еды

Как сохранить здоровье и не дать себя обмануть рассказали нутрициолог, сертифицированный UNICEF специалист по питанию Виктория Вишнякова, и руководитель комитета общественных расследований Объединения потребителей России Игорь Болбат.

01:35 "Из отборной пшеницы", "живой продукт", "ценный источник углеводов и витаминов": разбираем самые популярные маркетинговые уловки на примере обычного батона хлеба. Бездрожжевой хлеб полезнее дрожжевого?

07:35 Трансжиры и гидрогенизация – что это такое и почему лучше отказаться от продуктов с кондитерским жиром в составе. Какие рекомендации дает ВОЗ?

12:01 Чем опасно пальмовое масло и правда ли оно настолько же полезно, как и другие растительные масла? Ежегодно в Россию ввозят около 1 млн тонн пальмового масла. Зачем так много?

17:30 Производители сахара "купили" исследование у Гарварда.

18:35 "Без сахара": как производители продуктов прячут сахар в составе? "Sugar free" переводится как "смотри состав".

21:52 "Легкий" и "обезжиренный" майонез: стараясь сохранить фигуру можно набрать пару лишних килограмм.

25:20 "Подарите производителю калькулятор": история о том, как продукт стал в два раза калорийней без изменений в составе. Пальмовое масло в молоке: чем кормят детей в школах.

28:20 "Без глютена": тренд, на котором зарабатывают производители продуктов.

31:05 Молоко из цельной коровы. Что говяжий жир делает в молоке? Как защититься от подобных "сюрпризов" в составе.

35:35 "Взболтать, но не смешивать": кофе с цикорием, чай с листьями других растений, пармезан из дешевых сортов сыра и целлюлозой.

39:43 "Глутамат ни в чем не виноват": как меняются наши вкусовые предпочтения из-за усилителей вкуса. "Не содержит консервантов": насколько можно этому верить?

49:13 Анекдот!

Внимание! Данный эпизод полностью экологичен, не содержит "воды", усилителей слуха и оценочного суждения. Обогащен полезным смыслом и отборными шутками. Во время записи ни один производитель продуктов питания не пострадал.

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