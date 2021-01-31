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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: пустыни

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Темы:
Подкасты РИА (631)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210131/250751231/My-vse-umrem-Zhile-v-ekstremalnykh-regionakh-pustyni.html

С каждым годом пустыни отвоевывают километры территорий: сегодня они уже занимают около 14% всей земной суши

Голые равнины из песка и камня, палящее солнце, пылевые бури и трудности с доступом к пресной воде - как в таких условиях строить города, развивать сельское хозяйство, производство и науку? Перенимаем опыт у эксперта из Израиля.

Радио
Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: пустыни

Обсуждать и разбираться в проблеме помогал Михаил Козловский - инженер израильской компании “Isotop”, которая занимается проверкой соответствия ГОСТам в строительстве.

Это второй эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущем выпуске мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в ледяных пустошах Заполярья.

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Темы:
Подкасты РИА (631)


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