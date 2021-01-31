Подкаст "Это надолго". Как принять свое тело и научить этому ребенка

Где грань между принятием и пониманием, что изменения всё же нужны?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, с чего начать, если очень хочется влюбиться в своё тело со всеми его недостатками — лишним весом, растяжками и шрамами.
Что такое образ тела и кто его формирует? Как избавиться от стыда, навязанного извне? Как сформировать правильный образ тела у ребёнка, чтобы он на этом не зацикливался?
Об этом Настя и Лина говорят с Екатериной Тетерниковой, клиническим психологом, DBT-терапевтом и специалистом по работе с расстройствами пищевого поведения.
3:00 Что такое образ тела
7:00 Что формирует расстройство пищевого поведения и как выражается реальная забота о теле
8:17 Что же такое бодипозитив
10:00 Как определить, в каком теле действительно комфортно
13:00 Как наше тело реагирует на разные продукты питания
15:30 Почему все вокруг обсуждают своё тело и лишний вес
18:00 Как сформировать правильный образ тела у ребёнка
20:00 С чего начинается принятие своего тела
23:20 Что ответить тем, кто пытается пристыдить вас за ваше тело
28:55 Что почитать про принятие себя и образ тела
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