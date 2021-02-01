Силагава рассказал, почему пшеница летом стоит дешевле

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава, обильность и качество урожая пшеницы в странах-экспортерах определит ее стоимость

Радио Силагава рассказал почему пшеница летом стоит дешевле

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

"С апреля на Всемирном рынке идет новая весенняя аналитика по поводу того, как взошла новая пшеница после зимы. В апреле мы уже будем знать, какой будет тренд. Если ожидается хороший урожай, тренд будет нисходящий, подешевеет пшеница. Если баланс будет таким же, цены останутся примерно такими, как в апреле, а если будет ожидаться проблематичный урожай, стоит ждать роста цен. Тем не менее, независимо от того, какой урожай будет, во всех странах происходит одно и то же. Те запасы, которые хранятся в элеваторах, высвобождаются в июле, чтобы заполнить новым. Поэтому июнь, июль, август - это месяцы, когда цены по всем параметрам идут вниз", - рассказал Силагава Sputnik Грузия.

Именно поэтому страны, которые импортируют пшеницу, ориентируются на три летних месяца, чтобы запастись пшеницей на следующий год.

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование.

Чтобы не допустить роста цен на хлеб, власти страны увеличили с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.