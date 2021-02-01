19:52 01 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0037
  • 100 RUB4.3383
  • USD3.3026
Поиск
Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава
photo: Movement KAR.GE / FB

Силагава рассказал, почему пшеница летом стоит дешевле

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Сельское хозяйство Грузии (196)
13 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210201/250766360/Silagava-rasskazal-pochemu-pshenitsa-letom-stoit-deshevle.html

По словам исполнительного директора Ассоциации производителей зерна и муки Левана Силагава, обильность и качество урожая пшеницы в странах-экспортерах определит ее стоимость

Радио
Силагава рассказал почему пшеница летом стоит дешевле

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

Эпидемия коронавируса - женщина в маске в хлебном магазине
© Sputnik / STRINGER
Какой будет цена хлеба в Грузии без госсубсидий

"С апреля на Всемирном рынке идет новая весенняя аналитика по поводу того, как взошла новая пшеница после зимы. В апреле мы уже будем знать, какой будет тренд. Если ожидается хороший урожай, тренд будет нисходящий, подешевеет пшеница. Если баланс будет таким же, цены останутся примерно такими, как в апреле, а если будет ожидаться проблематичный урожай, стоит ждать роста цен. Тем не менее, независимо от того, какой урожай будет, во всех странах происходит одно и то же. Те запасы, которые хранятся в элеваторах, высвобождаются в июле, чтобы заполнить новым. Поэтому июнь, июль, август - это месяцы, когда цены по всем параметрам идут вниз", - рассказал Силагава Sputnik Грузия.

Именно поэтому страны, которые импортируют пшеницу, ориентируются на три летних месяца, чтобы запастись пшеницей на следующий год.

Отгрузка зерна
© photo: Sputnik / Валерий Шустов
Россия увеличивает экспортную пошлину на пшеницу: как это отразится на Грузии

Программа субсидирования началась в декабре и рассчитана на 4 месяца. Для мелькомбинатов установлена фиксированная цена за 50-килограммовый мешок муки первого сорта в 53 лари (примерно 16,2 доллара). То есть тем мелькомбинатам, которые по 53 лари за мешок продадут муку первой категории хлебозаводам, правительство дает субсидирование.

Чтобы не допустить роста цен на хлеб, власти страны увеличили с 10 до 15 лари субсидию за мешок муки первого сорта.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.

Темы:
Сельское хозяйство Грузии (196)
Теги:
Зерно, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
Снова в школу! В пяти городах Грузии возобновились занятия - фото
Как российские миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре - видео
Как миротворцы обеспечивают безопасность в Лачинском коридоре в Карабахе - видео
Новые правила въезда в Грузию
Новые правила въезда в Грузию
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться