"Объективное столкновение интересов" - политолог об акциях протеста в Грузии

Радио "Объективное столкновение интересов" - политолог об акциях протеста в Грузии

С 1 февраля в Грузии сняли ряд ограничений, введенных 28 ноября из-за пандемии коронавируса. Наибольшие послабления коснулись Аджарии, а наименьшие трех крупных городов страны – Тбилиси, Рустави и Кутаиси.

"Тут объективное столкновение интересов, и смотрите, что происходит в самых богатых странах мира, в той же Голландии, Бельгии. Каждый день мы узнаем об акциях протеста, которые приходится полиции разгонять силой. Это можно понять. Людям тяжело переносить эту ситуацию, тяжело материально и эмоционально… Объективно тяжелая ситуация", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

При это он отметил, что не стал бы говорить, что кто-то до конца прав, а кто-то не прав.

"С одной стороны, хочется призвать всех к тому, чтобы с пониманием отнеслись, потерпели, с другой стороны, и правительству хочется сказать, что они максимально должны думать о проблемах населения", - считает Мамрадзе

Всю прошлую неделю в Тбилиси одна за одной проходили акции протеста против ограничений. На улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

В стране продолжает действовать обязательный масочный режим как на улице, так и в помещении. Запрещено без специального разрешения выходить на улицу с 21:00 до 05:00. В крупных городах сохраняется запрет на работу вещевых рынков, которые откроются 15 февраля.

По всей стране запрещена работа спортзалов, бассейнов, центров развлечений, кинотеатров и театров. За исключением Аджарской АР, рестораны имеют право работать только навынос.

Кроме того, в стране запрещено проведение любых массовых мероприятий. До 1 марта закрыто междугороднее сообщение.