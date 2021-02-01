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Директор Института стратегии управления Петр Мамрадзе
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

"Объективное столкновение интересов" - политолог об акциях протеста в Грузии

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Вторая волна коронавируса в Грузии (781)
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Политолог Петре Мамрадзе прокомментировал акции протеста разных слоев населения Грузии, выступающих за снятие ковид-ограничений

Радио
"Объективное столкновение интересов" - политолог об акциях протеста в Грузии

С 1 февраля в Грузии сняли ряд ограничений, введенных 28 ноября из-за пандемии коронавируса. Наибольшие послабления коснулись Аджарии, а наименьшие трех крупных городов страны – Тбилиси, Рустави и Кутаиси.

"Тут объективное столкновение интересов, и смотрите, что происходит в самых богатых странах мира, в той же Голландии, Бельгии. Каждый день мы узнаем об акциях протеста, которые приходится полиции разгонять силой. Это можно понять. Людям тяжело переносить эту ситуацию, тяжело материально и эмоционально… Объективно тяжелая ситуация", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Всеобщая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии 30 января 2021 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Тбилиси как эпицентр протеста против ограничений: бизнес грозится объявить неповиновение

При это он отметил, что не стал бы говорить, что кто-то до конца прав, а кто-то не прав.

"С одной стороны, хочется призвать всех к тому, чтобы с пониманием отнеслись, потерпели, с другой стороны, и правительству хочется сказать, что они максимально должны думать о проблемах населения", - считает Мамрадзе

Всю прошлую неделю в Тбилиси одна за одной проходили акции протеста против ограничений. На улицы в последнюю неделю вышли все: представители туристического сектора, аниматоры, рестораторы, курьеры, владельцы фитнес-центров и даже обычные граждане с одним и тем же требованием: "Мы не хотим обанкротиться или умереть с голоду, дайте нам работать".

Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Новая акция протеста против ковид-ограничений у здания правительства Грузии - видео

В стране продолжает действовать обязательный масочный режим как на улице, так и в помещении. Запрещено без специального разрешения выходить на улицу с 21:00 до 05:00. В крупных городах сохраняется запрет на работу вещевых рынков, которые откроются 15 февраля.

По всей стране запрещена работа спортзалов, бассейнов, центров развлечений, кинотеатров и театров. За исключением Аджарской АР, рестораны имеют право работать только навынос.

Кроме того, в стране запрещено проведение любых массовых мероприятий. До 1 марта закрыто междугороднее сообщение.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (781)
Теги:
Акция протеста, Петре Мамрадзе, Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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