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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: грузинская оппозиция сможет все обдумать

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Темы:
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Политолог Рамаз Сакварелидзе положительно оценил решение правящей партии "Грузинская мечта" не лишать мандатов оппозиционных депутатов

Радио
Политолог: грузинская оппозиция сможет все обдумать

Парламент Грузии на первом заседании весенней сессии единогласно, 83 голосами, провалил отказ 51 депутата от оппозиции от депутатских мандатов.

"За этим стоит то, чтобы дать оппозиции еще время обдумать, так как видно, они эмоционально решили многие вещи, а время как-то ослабляет эмоции, и возникают более рациональные решения. Дав такой шанс, "Грузинская мечта" сделала правильно. Но мое мнение, если сейчас оставить оппозицию "под открытым небом", то они в конце концов потеряются, и это приведет к исчезновению альтернативных партий, и мы придем к тому, что в стране останется одна партия, которая имеет доверие народа", - заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Парламент Грузии - начало заседания
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

Одним из основных вопросов повестки дня парламента сегодня было – досрочное прекращение депутатских полномочий 51 депутату от оппозиции, которые не признают результатов выборов и отказываются от своих мандатов в знак бойкота.

Голосование было индивидуальным за заявку каждого депутата по отдельности.

На сегодняшний день из 60 оппозиционных мест в парламенте заняты только шесть: четыре выходца из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, и два представителя партии "Граждане", которые 2 февраля впервые подключились к работе парламенте.

Темы:
Парламент Грузии (263)
Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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