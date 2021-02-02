Мирцхулава: акции протеста против строительства ГЭС в Грузии имеют скрытый мотив

Экс-министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава считает, что противники строительства "Намахвани-ГЭС" на западе Грузии не осознают ее важность для финансового благополучия как жителей региона, так и страны

Радио Мирцхулава: акции протеста против строительства ГЭС в Грузии имеют скрытый мотив

В Грузии не утихают страсти вокруг строительства ГЭС на реке Риони на западе Грузии. Жители села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети), представители НПО и священнослужители против строительства ГЭС. Они периодически устраивают акции протеста. На какое-то время протестующим удалось остановить процесс строительства, однако в 30 января работы возобновились, из-за чего жители снова вышли на улицу.

Акция в их поддержку прошла и в Тбилиси в понедельник. Протестующие требуют от властей установить мораторий на строительство ГЭС и разработать правильную энергетическую политику.

"Многие, которые участвуют в таких акциях, не осведомлены, у них нет информации о том, насколько это важно для развития экономики и благосостояния, как локального, так и государства. Чтобы в регионе или районе люди стали лучше жить, появились новые рабочие места. Кроме того, надо думать об экономике, после такой пандемии и экономического спада, надо думать о том, как будет развиваться экономика страны в ближайшие годы. И я думаю, именно инвестиции, которые идут в гидростроительство, имеют огромное влияние на макроэкономические показатели Грузии. Взять только проект "Намахвани-ГЭС", стоимостью более 800 миллионов долларов. Это ежегодные инвестиции", - рассказал Мирцхулава Sputnik Грузия.

Мирцхулава считает, что с людьми надо работать и лучше налаживать коммуникацию, чтобы правильно донести до них все преимущества строительства ГЭС. Однако, по его словам, в стране есть определенная категория, которая целенаправленно поднимает шум вокруг каждого проекта строительства ГЭС.

В местной мэрии поясняют, что Намахванская ГЭС строится на территории муниципалитета с разрешения государства и реализует строительные работы частная турецкая компания ENKA.

Проект "Каскад НамахваниГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", общая постановочная мощность которых составит 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществляет победившая тендере компания Clean Energy Georgia Group. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.