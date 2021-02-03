Хмаладзе: парламент Грузии поступил неконституционно

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе считает неудовлетворение парламентом заявок об отказе от депутатских мандатов членов оппозиции, является нарушением их конституционных прав

Радио Хмаладзе: парламент Грузии поступил неконституционно

Парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции.

"Парламент не имел на это права. Это неконституционные действия. Отказ от депутатского мандата – это неотъемлемое право личности. Не удовлетворить – это является неконституционным… Сейчас они имеют право обратиться в Конституционный суд, и я уверен, что Конституционный суд удовлетворит их иск и отменит решение парламента", – заявил Хмаладзе Sputnik Грузия.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, еще в первую неделю выборов подписали заявки об отказе от мандатов и упразднили в ЦИК свои партийные списки.

Они утверждают, что парламентские выборы были сфальсифицированы и требуют назначения новых досрочных выборов, называя это главным условием возвращения в парламент.