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Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе: парламент Грузии поступил неконституционно

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Темы:
Парламент Грузии (264)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210203/250779206/Khmaladze-parlament-Gruzii-postupil-nekonstitutsionno.html

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе считает неудовлетворение парламентом заявок об отказе от депутатских мандатов членов оппозиции, является нарушением их конституционных прав

Радио
Хмаладзе: парламент Грузии поступил неконституционно

Парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции.

"Парламент не имел на это права. Это неконституционные действия. Отказ от депутатского мандата – это неотъемлемое право личности. Не удовлетворить – это является неконституционным… Сейчас они имеют право обратиться в Конституционный суд, и я уверен, что Конституционный суд удовлетворит их иск и отменит решение парламента", – заявил Хмаладзе Sputnik Грузия.

Заседание парламента Грузии. Депутаты
photo: Parlament of Georgia / FB
Когда бойкотирующие парламент Грузии депутаты останутся без мандатов?

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, еще в первую неделю выборов подписали заявки об отказе от мандатов и упразднили в ЦИК свои партийные списки.

Они утверждают, что парламентские выборы были сфальсифицированы и требуют назначения новых досрочных выборов, называя это главным условием возвращения в парламент.

Темы:
Парламент Грузии (264)
Теги:
Конституция Грузии, Вахтанг Хмаладзе, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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