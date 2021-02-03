Политолог: в Грузии существует опасность "социального коллапса"

Радио Политолог: в Грузии существует опасность "социального коллапса"

Недовольные продлением ограничений простые горожане стали устраивать акции протеста. Жители требуют снять ограничения, заявляя, что жить в таких условиях уже невыносимо. В случае, если власти не решат вопрос, жители грозятся перманентными и более масштабными акциями протеста.

"Растущее недовольство большая проблема. Никто из нас не знает, как в последующие месяцы будут развиваться события в Грузии. Если недовольство социальным и экономическим положением будет нарастать, это чревато. Это чревато тем, что действительно могут быть массовые выступления и может произойти "социальный коллапс"... Если массовое недовольство вспыхнет, можно ожидать появление новых лиц в политике, которые будут критиковать правительство", - сказал Мамрадзе Sputnik Грузия.

Коронавирус нанес огромный ущерб грузинской экономике и сказался на социальном положении каждого жителя страны. Без работы остались десятки тысяч граждан. Пандемия коронавируса нанесла огромный ущерб экономике Грузии, затронув практически все сферы.

Большое количество людей остались без работы, бизнес переживает стагнацию, и те, кто еще остались на плаву, каждый день борются за выживание. Ситуацию усугубляют и действующие ограничения. Представители бизнес-сектора все активнее требуют снять ограничения с тем, чтобы он мог заработать и экономика постепенно стала оживать.