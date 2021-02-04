Экономист: кредиты в Грузии могут подорожать

Радио Экономист: кредиты в Грузии могут подорожать

"Национальный банк зависит от ожидания инфляции, от того, каковы ожидания по росту цен и инфляции. Поэтому Национальный банк считает, что пресс на инфляцию большой и повысится в будущем. Поэтому думаю, Нацбанк собирается на следующем этапе повысить ставку, а не понизить… Я бы рекомендовал, чтобы акцент Нацбанк сделал больше на продаже резервов и сохранении ставки рефинансирования на прежнем уровне, а не повышении, потому что малый и средний бизнес сегодня в Грузии очень зависят от новых кредитов, для того чтобы начать свою новую экономическую деятельность", - заявил Цомая Sputnik Грузия.

Национальный банк смягчал монетарную политику с апреля 2020 года, после долгого периода ужесточения для нейтрализации инфляционного давления, вызванного падением обменного курса. Ставка рефинансирования в период с сентября по декабрь 2019 года выросла с 6,5 до 9%, после сократилась до 8% в августе 2020 года.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.