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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог: диалог между "Грузинской мечтой" и оппозицией возможен

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (149)
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Sputnik Грузия
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Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что в политической повестке дня Грузии могут появиться актуальные вопросы, которые станут поводом для переговоров между правящей партией и грузинской оппозицией

Радио
Политолог: диалог между "Грузинской мечтой" и оппозицией возможен

"Не исключено созревание каких-то вопросов и того, что оппозиция может изменить свою общую направленность…Со временем оппозиция увидит недостатки правящей партии, правящая партия согласится на актуализацию этих вопросов, на этом фоне диалог возможен", - сказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Политический кризис, начавшийся в июне прошлого года, получил новый толчок из-за парламентских выборов 31 октября 2020 года, когда "Грузинская мечта" смогла сохранить власть и получила 90 мест в парламенте Грузии. Для оппозиции эта победа стала неприемлемой, при этом результаты выборов не признала практически ни одна из участвующих в них оппозиционных сил.

Парламент Грузии десятого созыва. Кулуары. Представители правящей партии Грузинская мечта
© Sputnik / STRINGER
Как парламентская комиссия будет расследовать нарушения на выборах

Между тем, международные наблюдатели заявили, что выборы проходили в свободной и демократической обстановке без серьезных нарушений.

Разрядить ситуацию попытались послы ЕС и США, которые выступали посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки. Пятый решающий раунд переговоров должен был состояться перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Новый парламент Грузии приступил к своим обязанностям 11 декабря 2020 года. Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам выборов 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие четыре депутата – выходцы из "Альянса патриотов Грузии", создавшие свою новую партию, а также два депутата от партии "Граждане", которые вошли в парламент на своих условиях. Остальные оппозиционеры объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (149)
Теги:
Рамаз Сакварелидзе, Грузинская мечта, Оппозиция, Парламент Грузии, Грузия


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