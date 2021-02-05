16:06 05 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9792
  • 100 RUB4.3991
  • USD3.3174
Поиск
Давид Мирцхулава
Photo: courtesy of David Mirtskhulava

Мирцхулава: количество ГЭС в Грузии надо увеличивать

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Энергетика Грузии (226)
2410
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210205/250804918/Mirtskhulava-kolichestvo-GES-v-Gruzii-nado-uvelichivat.html

Экс-министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава считает, что Грузия должна ускорить процесс строительства гидроэлектростанций и развивать возобновляемые источники энергии

Радио
Мирцхулава: количество ГЭС в Грузии надо увеличивать

"Количество гидростанций в Грузии не достигло даже 100 единиц. А в маленькой Швейцарии, которая меньше чем Грузия, там более 600 гидростанций и половина с водохранилищами. В Грузии речь идет о строительстве еще трех водохранилищ: "Ненскра", "Намахвани" и "Худони". Думаю, именно активизация строительства и инвестиции в ГЭС будет иметь огромное значение", – рассказал Мирцхулава Sputnik Грузия.

По его словам, в ближайшее время планируется строительство и солнечной электростанций, и ветряной станций.

Жинвальское водохранилище - плотина
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Инвестиции в энергетику Грузии в ближайшие годы составят 1,3 млрд лари

"Развитие возобновляемых источников требует развития также и резервных мощностей, которые будут сглаживать флуктуацию этих станций. Солнечная энергия работает при дневном свете, ветер тоже изменчив, поэтому мы должны иметь резерв гидроэнергии", – отметил Мирцхулава.

В 2020 году в Грузии были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Также завершилось выражение интересов для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Поэтому строительство как можно большего числа гидростанций является приоритетом правительства Грузии. Ведь полностью надеяться на альтернативные источники энергии нельзя. Ветряные станции не могут на 100% заменить гидроэнергетику. У таких станций есть проблемы, связанные со стабильностью и с генерацией.

Темы:
Энергетика Грузии (226)
Теги:
Давид Мирцхулава, ГЭС, энергетика, Грузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Железная дорога среди затопленной местности в Германии
Сквозь воду на поезде: наводнение в Германии - фото
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений - видео
Батуми стал свободнее: как живет город после отмены ковид-ограничений – видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться