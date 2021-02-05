Мирцхулава: количество ГЭС в Грузии надо увеличивать

Радио Мирцхулава: количество ГЭС в Грузии надо увеличивать

"Количество гидростанций в Грузии не достигло даже 100 единиц. А в маленькой Швейцарии, которая меньше чем Грузия, там более 600 гидростанций и половина с водохранилищами. В Грузии речь идет о строительстве еще трех водохранилищ: "Ненскра", "Намахвани" и "Худони". Думаю, именно активизация строительства и инвестиции в ГЭС будет иметь огромное значение", – рассказал Мирцхулава Sputnik Грузия.

По его словам, в ближайшее время планируется строительство и солнечной электростанций, и ветряной станций.

"Развитие возобновляемых источников требует развития также и резервных мощностей, которые будут сглаживать флуктуацию этих станций. Солнечная энергия работает при дневном свете, ветер тоже изменчив, поэтому мы должны иметь резерв гидроэнергии", – отметил Мирцхулава.

В 2020 году в Грузии были реализованы важные энергетические проекты, направленные на укрепление энергетической независимости страны: вошли в эксплуатацию или перешли на этап строительства гидростанции с общей установленной мощностью до 670 мегаватт. Вошла в эксплуатацию ТЭС "Гардабани-2" мощностью в 230 мегаватт, оснащенная новейшими технологиями. Также завершилось выражение интересов для третьей по счету теплостанции комбинированного цикла мощностью в 272 мегаватт – "Гардабани-3".

Поэтому строительство как можно большего числа гидростанций является приоритетом правительства Грузии. Ведь полностью надеяться на альтернативные источники энергии нельзя. Ветряные станции не могут на 100% заменить гидроэнергетику. У таких станций есть проблемы, связанные со стабильностью и с генерацией.