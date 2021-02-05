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Вахтанг Хмаладзе
Photo: courtesy of Informational and political portal "Kvira"

Хмаладзе: даже в случае прогулов депутатов парламент может не лишать их мандатов

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Темы:
Парламент Грузии (266)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210205/250808428/Khmaladze-dazhe-v-sluchae-progulov-deputatov-parlament-mozhet-ne-lishat-ikh-mandatov.html

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе рассказал о процедуре лишения депутатского мандата в случае, когда парламентарий пропускает заседания

Радио
Хмаладзе: даже в случае прогулов депутатов парламент может не лишать их мандатов

По информации главы комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, по Конституции, если депутаты пропустят более половины заседаний сессии, вопрос о приостановлении их полномочий будет поставлен во второй раз, даже без их заявления.

"Даже если депутат умрет, даже в этом случае, его полномочия не будут прекращены автоматически, в соответствии с действующим регламентом парламента, за это должны проголосовать в парламенте. В Грузии был такой курьезный прецедент, это было то ли в 1993, то ли в 1994 году, когда голосовали за прекращение полномочий скончавшегося депутата, и парламент отказал в прекращении полномочий", - сказал Хмаладзе Sputnik Грузия.

По его словам, парламент в праве отказать в полномочиях депутатам, которые пропустили установленное Конституцией количество заседаний.

Парламент Грузии - начало заседания
© Sputnik / STRINGER
Парламент Грузии провалил отказ оппозиции от депутатских мандатов

"В случае, если после этого парламент не лишит мандата, то он должен обосновать свое решение. Это может быть допустимым политическим решением. Но в случае, когда член парламента сам отказывается от мандата, то отказ в утверждении этого является неконституционным", - заявил эксперт.

Парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, еще в первую неделю после выборов подписали заявки об отказе от мандатов и упразднили в ЦИК свои партийные списки.

Они утверждают, что парламентские выборы были сфальсифицированы, и требуют назначения новых досрочных выборов, называя это главным условием возвращения в парламент.

Темы:
Парламент Грузии (266)
Теги:
Вахтанг Хмаладзе, Парламент Грузии, Грузия


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