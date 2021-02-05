Хмаладзе: даже в случае прогулов депутатов парламент может не лишать их мандатов

Эксперт по вопросам Конституции Вахтанг Хмаладзе рассказал о процедуре лишения депутатского мандата в случае, когда парламентарий пропускает заседания

Радио Хмаладзе: даже в случае прогулов депутатов парламент может не лишать их мандатов

По информации главы комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, по Конституции, если депутаты пропустят более половины заседаний сессии, вопрос о приостановлении их полномочий будет поставлен во второй раз, даже без их заявления.

"Даже если депутат умрет, даже в этом случае, его полномочия не будут прекращены автоматически, в соответствии с действующим регламентом парламента, за это должны проголосовать в парламенте. В Грузии был такой курьезный прецедент, это было то ли в 1993, то ли в 1994 году, когда голосовали за прекращение полномочий скончавшегося депутата, и парламент отказал в прекращении полномочий", - сказал Хмаладзе Sputnik Грузия.

По его словам, парламент в праве отказать в полномочиях депутатам, которые пропустили установленное Конституцией количество заседаний.

"В случае, если после этого парламент не лишит мандата, то он должен обосновать свое решение. Это может быть допустимым политическим решением. Но в случае, когда член парламента сам отказывается от мандата, то отказ в утверждении этого является неконституционным", - заявил эксперт.

Парламент Грузии во вторник провалил вопрос о лишении депутатских полномочий 51 представителя оппозиции.

Большинство оппозиционных партий, получивших депутатские мандаты в результате парламентских выборов 2020 года, еще в первую неделю после выборов подписали заявки об отказе от мандатов и упразднили в ЦИК свои партийные списки.

Они утверждают, что парламентские выборы были сфальсифицированы, и требуют назначения новых досрочных выборов, называя это главным условием возвращения в парламент.