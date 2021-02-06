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Страхи

"Страхи/Ошибки": Страх вакцинации от COVID-19

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Sputnik Грузия
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Реально ли заболеть после вакцинации и к каким "побочкам" готовиться? Защитит ли препарат на сто процентов? Сколько действует вакцина "Спутник V" и чем она отличается от других?

Безопасно ли прививаться, если препарат экстренно зарегистрировали сразу после второй фазы клинических испытаний? Отвечаем на важные вопросы.

Радио
"Страхи/Ошибки": Страх вакцинации от COVID-19

Вместе с Симоном Мацкеплишвили, профессором, заместителем директора по научной работе Медицинского научно-образовательного центра МГУ имени М. В. Ломоносова и Алексеем Яковлевым, врачом, популяризатором науки разбираемся, как работают российские и зарубежные вакцины от ковида.

1:20 "Я боюсь побочек": как организм может реагировать на вакцинацию

7:20 Что такое "живая" вакцина

9:50 Исследование эффекта плацебо: реакция испытуемых на физраствор

12:20 "Она не прошла все испытания": почему вакцину разрешили и безопасна ли она для людей

14:05 Какой иммунитет надежнее: от вакцины или естественный

16:50 Почему некоторые люди не заболевают COVID-19

19:15 Реально ли заболеть после вакцинирования

20:45 Может ли вакцинированный человек быть переносчиком коронавируса

23:45 Будут ли работать нынешние вакцины против новых мутаций ковида

27:15 Переболеть и затем вакцинироваться – есть ли в этом смысл

28:30 Сколько "работает" вакцина "Спутник V" и почему она одноразовая

30:30 Главный вопрос: когда закончится пандемия.

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Темы:
Подкасты РИА (633)
Теги:
Вакцина, Пандемия, Коронавирус COVID-2019


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