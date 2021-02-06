Культ кроссовок. Почему все помешались на спортивной обуви

Какие модели никогда не устареют и подойдут ко всему? Как инвестировать в пару кед и заработать? Правда ли, что оригинальные кроссовки можно купить только за границей?
Кроссовки – уже давно не просто обувь для занятий спортом, а часть мировой культуры. Ради некоторых моделей люди готовы стоять в очередях и тратить огромные деньги. Почему? Рассказывает Дмитрий "Габонская Гадюка" Егоров, главный редактор журнала "К.Е.Д.", эксперт по кроссовочной и уличной культуре, судья и организатор рэп-баттлов.
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