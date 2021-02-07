14:20 07 Февраля 2021
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9775
  • 100 RUB4.4333
  • USD3.3215
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik

Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (635)
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210207/250807145/My-vse-umrm-Zhil-v-ekstremalnykh-regionakh-goroda-pod-vodoy.html

Помимо акваланга и батискафа, Жак-Ив Кусто изобрёл подводные дома и показал миру, что жить на дне океана вполне реально

К сожалению, в шестидесятые годы общее внимание было обращено на космическую гонку, и достижение Кусто на её фоне затерялось. Но учёные и инженеры не оставили попыток продолжить его дело. Как могли бы выглядеть подводные города?

Радио
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: города под водой

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

Это третий эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях и в Заполярье.

Слушайте подкасты РИА Новости

Темы:
Подкасты РИА (635)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Снимок из серии Hong Kong Conflict канадского фотографа Wei Fu, победивший в категории Editorial среди непрофессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Шары, ночь и молодежь против ограничений: акция неповиновения в Тбилиси - видео
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
Коронавирус на Южном Кавказе - январь 2021
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться