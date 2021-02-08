Экономист рассказал, когда ждать обвала лари

Радио Экономист рассказал, когда ждать обвала лари

"Я думаю, что открытие экономики скажется на курсе лари. Оживление экономики означает оживление спроса. Оживление спроса на товары и услуги, в котором большая доля идет на импортированные продукты и услуги. А так как мы не должны пока ожидать увеличения роста чистого экспорта, то есть роста доходов от заграничного туризма и экспорта товаров, то конечно все это повлияет на валютный рынок. Так как будут расти кредиты в лари, то спрос на иностранную валюту повысится. И это приведет к обесцениванию лари во второй половине текущего года", - заявил Цомая Sputnik Грузия.

Очередное обесценивание лари началось сразу после парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября 2020 года. Среди основных причин эксперты назвали "сезонный фактор" и нестабильную политическую ситуацию как в самой Грузии, так и в регионе целом, из-за которой крупные инвесторы не заходят в страну.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в прошлом году Нацбанк провел 26 аукционов и два - в 2021 году. В прошлом году регулятор в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов, а в этом уже 80 миллионов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На 8 февраля Нацбанк установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3215 GEL/$1.

Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.