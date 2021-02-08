Экономист рассказал, когда ждать обвала лари

"Я думаю, что открытие экономики скажется на курсе лари. Оживление экономики означает оживление спроса. Оживление спроса на товары и услуги, в котором большая доля идет на импортированные продукты и услуги. А так как мы не должны пока ожидать увеличения роста чистого экспорта, то есть роста доходов от заграничного туризма и экспорта товаров, то конечно все это повлияет на валютный рынок. Так как будут расти кредиты в лари, то спрос на иностранную валюту повысится. И это приведет к обесцениванию лари во второй половине текущего года", - заявил Цомая Sputnik Грузия.
Очередное обесценивание лари началось сразу после парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября 2020 года. Среди основных причин эксперты назвали "сезонный фактор" и нестабильную политическую ситуацию как в самой Грузии, так и в регионе целом, из-за которой крупные инвесторы не заходят в страну.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в прошлом году Нацбанк провел 26 аукционов и два - в 2021 году. В прошлом году регулятор в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов, а в этом уже 80 миллионов. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
На 8 февраля Нацбанк установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3215 GEL/$1.
Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.