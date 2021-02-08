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Давид Мирцхулава
Photo: courtesy of David Mirtskhulava

Мирцхулава рассказал, как Грузии избежать энергодефицита

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Темы:
Энергетика Грузии (227)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210208/250833009/Mirtskhulava-rasskazal-kak-Gruzii-izbezhat-energodefitsita.html

Если Грузия не будет строить гидростанции, то через несколько лет столкнется с серьезным дефицитом электроэнергии, уверен экс-министр энергетики Грузии Давид Мирцхулава

Радио
Мирцхулава рассказал, как Грузии избежать энергодефицита

"Если послушать прогнозы насчет увеличения потребления электроэнергии в Грузии в ближайшие 5-10 лет, мы если не будем ничего строить, столкнемся с очень большим дефицитом. Это выражается где-то в 7 миллиардов киловатт-часов. Поэтому необходимо использовать энергетический потенциал страны", - заявил Мирцхулава Sputnik Грузия.

Специалисты полагают, что уже к 2030 году Грузия может столкнуться с серьезным энергодефицитом. Согласно прогнозам, потребление электроэнергии в стране к тому времени 22 миллиарда киловатт-часов, тогда как сегодня оно находится на уровне до 13 миллиардов.

По данным Оператора электроэнергетического рынка Грузии (ESCO), за 2020 год в Грузии было потреблено 12,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, а выработано 11,2 миллиарда киловатт-часов. Большая доля выработанной энергии пришлась на гидростанции – 8,3 миллиарда киловатт-часов, теплостанции выработали 2,8 миллиарда киловатт-часов, а ветряная станция Картли – 90,8 миллиона киловатт-часов.

В связи с этим Грузия вынуждена была покупать электроэнергию у соседей. Импорт составил 1,6 миллиарда киловатт-часов. А экспорт - 154 миллиона киловатт-часов.

Темы:
Энергетика Грузии (227)
Теги:
Давид Мирцхулава, энергетика, Грузия


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