"Боевая фигура" - политолог о возможном назначении Цулукиани главой Минкультуры

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что в случае назначения экс-министра юстиции, депутата Теи Цулукиани на пост главы Минкультуры, ее политический потенциал будет не использован

Радио "Боевая фигура" - политолог о возможном назначении Цулукиани главой Минкультуры

В конце января премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что министерство образования, науки, культуры и спорта делится на два самостоятельных ведомства – образования и науки, а также культуры, спорта и молодежи.

Постановление об изменении структуры правительства, по словам Гахария, уже подготовлено.

После реорганизации должность министра культуры, спорта и молодежи Грузии может занять экс-министр юстиции Грузии Тея Цулукиани. На данный момент она является депутатом парламента и занимает должность председателя парламентского комитета образования, науки и культуры.

"Среди противников "Национального движения" Цулукиани популярна, так как очень активна во время политических дебатов. Среди сторонников "Нацдвижения" она не популярна по той же причине. Цулукиани - боевая фигура на политическом поприще, и эта ее особенность в качестве министра культуры, наверно, будет сведена к минимуму. Поэтому назначение человека с такими ресурсами дебатов и дискуссий я считаю потерей этого ее потенциала, если "Грузинская мечта" заинтересована в том, чтобы она включала в себя активные политические субъекты", - рассказал Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Цулукиани была самым опытным министром в правительстве. Она попала в Кабмин, сформированный в 2012 году на то время премьер-министром Бидзиной Иванишвили, и продержалась на должности дольше всех министров, проработав при пяти главах правительства – Бидзине Иванишвили, Георгии Гарибашвили, Георгии Квирикашвили, Мамуке Бахтадзе и Георгии Гахария.