Арчвадзе: система статистики Грузии лучше, чем во Франции и Италии

Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе рассказал, как менялась система статистики Грузии со времен обретения независимости в 90-ых годах

Радио Арчвадзе: система статистики Грузии лучше, чем во Франции и Италии

В 2020 году Грузия заняла 31 место среди 187 стран в рейтинге открытости и эффективности статистических данных Open Data Inventory (ODIN), улучшив свои позиции на 8 пунктов по сравнению с 2019 годом.

"Это очень отрадно, с учетом того, что мы опережаем 12 стран Евросоюза, и среди этих стран не только новые члены ЕС, но и относительно старые - Франция, Италия. Так что успех вполне закономерный. Если посмотреть путь, который прошла статистика со времен Советского периода, буквально сразу после обретения независимости отечественная статистика начала преобразовывать статистику по образу и подобию требованиям рыночной экономики", - рассказал Арчвадзе Sputnik Грузия.

По его словам, по-новому начали регистрировать и практически во всех направлениях социально-экономической жизни Грузии.

"Статистика внесла свою лепту, организовала наблюдение и отчетность на уровне современных требований, по рекомендациям международных статистических организаций, Валютного фонда, Всемирного банка и других авторитетных организаций", - отметил эксперт.

За 2020 год общая оценка статистической системы Грузии составила 69 баллов. Наиболее эффективной эксперты сочли грузинскую статистику по демографии, торговле и финансам. Согласно ODIN, серьезные недочеты есть у национальной статистики Грузии в сферах здравоохранения, образования и загрязнения окружающей среды.

Согласно отчету, Грузия опередила 12 стран ЕС (Италия, Франция, Бельгия, Португалия, Румыния, Венгрия, Люксембург, Хорватия, Кипр, Греция, Латвия, Мальта) и впервые в истории была названа среди лучших 20 европейских стран.