Кикнадзе: важно, чтобы политические процессы решались в парламенте, а не на улице

Член политсовета оппозиционной партии "Европейские социалисты" Тамар Кикнадзе считает важным участие оппозиции в работе комиссии по расследованию нарушений на выборах в Грузии

Радио Кикнадзе: важно, чтобы политические процессы решались в парламенте, а не на улице

Парламент Грузии создает следственную комиссию для выявления нарушений на парламентских выборах, однако кто будет в ней работать, пока не решено.

"Если оппозиция примет это предложение, для страны будет хорошо, потому что все эти процессы пойдут в русле конституционных рамок. Я всегда предпочитаю, чтобы проблемы решались консенсусом, в русле правовых норм. У оппозиции были эти возможности, потому что 60 мест в парламенте не так уж плохо, и они имели рычаги как-то воздействовать на политические процессы. Надо было это принимать во внимание", – сказала Кикнадзе Sputnik Грузия.

По словам политолога, важность конструктивного диалога и решения политических процессов в высшем законодательном органе, а не на улице, стало основной причиной ее присоединения к новой партии "Европейские социалисты".

Эту партию основали четыре депутата, покинувшие партию "Альянс патриотов" и вошедшие в парламент по его спискам.

Несмотря на то, что оппозиция смогла занять по итогам парламентских выборов 31 октября 2020 года 60 мест из 150, на сегодняшний день из них в работе парламента принимают участие всего шесть оппозиционных депутатов. Остальные оппозиционеры объявили о бойкоте, обвинив власти в фальсификации выборов.

Проект постановления о создании временной следственной комиссии уже одобрен на заседании бюро парламента.

Для ее необходима поддержка 50 депутатов. Комиссия должна быть создана через две недели после принятия постановления. Квоты в ней распределит комитет по процедурным вопросам и правилам.