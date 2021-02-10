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Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе
photo: Energyplatform / FB

Долидзе: 90% производителей хлеба в Грузии остались без субсидий на электроэнергию

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Темы:
Социальная сфера в Грузии (332)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210210/250845092/Dolidze-90-proizvoditeley-khleba-v-Gruzii-ostalis-bez-subsidiy-na-elektroenergiyu.html

Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе рассказал о том, как большинство крупных хлебопроизводителей страны остались без государственной субсидии на электроэнергию, получив счета по новому повышенному тарифу

Радио
Долидзе: 90% производителей хлеба в Грузии остались без субсидий на электроэнергию

"Мы не были нормально информированы о регистрации на портале. Мы обратились к разным ведомствам за помощью. Хлебопекари по всей Грузии остались без этой субсидии. Даже те, которые заполнили этот портал, все равно получили квитанции по новому повышенному тарифу. Конечно это отразится на себестоимости хлеба, но мы пообещали, что до апреля не будем повышать цены", - сказал Долидзе Sputnik Грузия.

Хлеб
© photo: Sputnik / Alexander Kondratiuk
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В конце 2020 года Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению приняла решение об увеличении непотребительского тарифа на электроэнергию в Грузии на 11-12 тетри с 1 января 2021 года.

Власти страны приняли решение субсидировать 50% разницы между повышенным и действующим тарифом на электроэнергию в течение 2021 года для местных компаний, занятых в производстве и первичной переработке продуктов питания.

Темы:
Социальная сфера в Грузии (332)
Теги:
цены, Хлеб, Грузия


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