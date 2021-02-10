Долидзе: 90% производителей хлеба в Грузии остались без субсидий на электроэнергию

Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе рассказал о том, как большинство крупных хлебопроизводителей страны остались без государственной субсидии на электроэнергию, получив счета по новому повышенному тарифу

Радио Долидзе: 90% производителей хлеба в Грузии остались без субсидий на электроэнергию

"Мы не были нормально информированы о регистрации на портале. Мы обратились к разным ведомствам за помощью. Хлебопекари по всей Грузии остались без этой субсидии. Даже те, которые заполнили этот портал, все равно получили квитанции по новому повышенному тарифу. Конечно это отразится на себестоимости хлеба, но мы пообещали, что до апреля не будем повышать цены", - сказал Долидзе Sputnik Грузия.

В конце 2020 года Национальная регулирующая комиссия по энергетике и водоснабжению приняла решение об увеличении непотребительского тарифа на электроэнергию в Грузии на 11-12 тетри с 1 января 2021 года.

Власти страны приняли решение субсидировать 50% разницы между повышенным и действующим тарифом на электроэнергию в течение 2021 года для местных компаний, занятых в производстве и первичной переработке продуктов питания.