Президент профсоюза рассказал, почему шахтеры в Ткибули добыли меньше угля

Президент профсоюза работников металлургической, горной и химической промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе Sputnik Грузия прокомментировал протест шахтеров в Ткибули и приостановку добычи угля на шахте "Дзидзигури"

Радио Президент профсоюза рассказал, почему шахтеры в Ткибули добыли меньше угля

В компании по добыче угля "Сакнахшири" ("Грузуголь") заявили, что работники 4-го участка в январе выполнили лишь 77,7% плана, поэтому, согласно трудовому договору, это отразится на их заработной плате.

Работа на шахте имени "Дзидзигури" парализована с минувшей ночи. Несколько шахтеров с требованием получить полную заработную плату устроили протест под землей.

В январе не было таких условий, чтобы они добывали уголь. Была опасность пожара, поэтому рабочие занимались решением этих проблем, чтобы обеспечить безопасность на шахте, на что тратилось много времени. Если план не выполнен, это ошибка менеджмента, который не спланировал как следует. Шахтер сделает то, что ему скажет руководство, поэтому задача изначальна была поставлена неправильно", - сказал Долаберилзе Sputnik Грузия.

Представители профсоюза продолжают встречи с руководством компании, чтобы решить проблему рабочих.

Сегодня в Ткибули работают две шахты – Миндели и Дзидзигури. Остальные 25 карьеров по добыче угля в районе не работают с июля 2018 года, после серии трагедий. Тогда по разным причинам погибли рабочие. Всего в горнодобывающей компании "Сакнахшири" трудоустроено 1 170 человек.