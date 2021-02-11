Опасно ли носить маски школьникам - отвечает директор детской больницы

Радио Опасно ли носить маски школьникам - отвечает директор детской больницы

"Такое решение было принято согласно рекомендациям ВОЗ. Лично я считаю ношение масок обязательным. Я считаю, что было бы лучше, если бы применили эту рекомендацию и к низкой возрастной группе, от шести до 11 лет. Когда в стране ежедневно фиксируется 500-800 случаев инфицирования, несмотря на то, что пик, когда было 5 тысяч, но и это огромная цифра для страны, поэтому считаю разумным применить данное правило для учеников всех классов", - сказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

По его словам, нет ни одного научного подтверждения того, что ношение масок опасно для детей какого-либо возраста.

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля. С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы.

Минобразования призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школами, и тщательно выполнить следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу, они должны измерить температуру; в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу; обеспечить, чтобы дети приходили в школу своевременно; в том случае, если температуру ученику выявят в школе, в кратчайшее время увести его домой; также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой. Что касается масок, школьников ими должны обеспечивать родители.