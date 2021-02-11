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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB

Опасно ли носить маски школьникам - отвечает директор детской больницы

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210211/250864129/Opasno-li-nosit-maski-shkolnikam---otvechaet-direktor-detskoy-bolnitsy.html

Профессор Тбилисского государственного медицинского университета, медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе прокомментировал решение правительства сделать обязательным ношение масок в школах для учеников 5-12 классов

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Опасно ли носить маски школьникам - отвечает директор детской больницы

"Такое решение было принято согласно рекомендациям ВОЗ. Лично я считаю ношение масок обязательным. Я считаю, что было бы лучше, если бы применили эту рекомендацию и к низкой возрастной группе, от шести до 11 лет. Когда в стране ежедневно фиксируется 500-800 случаев инфицирования, несмотря на то, что пик, когда было 5 тысяч, но и это огромная цифра для страны, поэтому считаю разумным применить данное правило для учеников всех классов", - сказал Чхаидзе Sputnik Грузия.

По его словам, нет ни одного научного подтверждения того, что ношение масок опасно для детей какого-либо возраста.

Возобновление учебы в школах в Телави 1 февраля 2021 года
© Sputnik / STRINGER
В Грузии для учеников 5-12 классов ношение масок в школах становится обязательным

Очная учеба полностью возобновится в школах Грузии с 15 февраля. С 1 февраля ученики школ Батуми, Поти, Зугдиди, Гори и Телави уже вернулись в школы.

Минобразования призывает всех родителей внимательно ознакомиться с информацией, предоставленной школами, и тщательно выполнить следующие рекомендации: перед тем, как отправить ребенка в школу, они должны измерить температуру; в случае температуры или других симптомов обязательно информировать школу; обеспечить, чтобы дети приходили в школу своевременно; в том случае, если температуру ученику выявят в школе, в кратчайшее время увести его домой; также родители обязаны присутствовать на онлайн-встречах, организованных школой. Что касается масок, школьников ими должны обеспечивать родители.

Темы:
Вторая волна коронавируса в Грузии (852)
Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Школы, образование, Грузия


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