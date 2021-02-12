Политолог: политики уходят из оппозиционных партий из-за несогласия с бойкотом

Радио Политолог: политики уходят из оппозиционных партий из-за не согласия с бойкотом

На фоне политического кризиса в Грузии в оппозиционных партиях страны начался передел. Несколько политиков, покинув свои партии, решил продолжить политическую карьеру в одиночку.

"Сложившаяся ситуация тест для многих политиков и партий. Тест, так как она содержит определенную задачу даже после проигрыша: как будет продолжена борьба, работа, политическая деятельность. Кто-то сдает этот тест, кто-то нет… На данном этапе, надо думать, что многие члены той или иной партии, вслед за нашими западными партнерами, считают, что их партии действуют неправильно, объявляя бойкот парламенту и не используя свои мандаты", - рассказал политолог Sputnik Грузия.

Изменения начались в партии "Единое национальное движение". Сначала у партии сменился председатель. Вместо всеми известного дипломата Григола Вашадзе ее возглавил молодой Ника Мелия.

Масштабная перезагрузка намечена в партии "Европейская Грузия", созданной в 2017 году выходцами из ЕНД. На парламентских выборах 2020 года партия смогла получить поддержку лишь 3,79% избирателей и провести в парламент пять депутатов.

О том, что партии нужны изменения, в кулуарах заговорили сразу после оглашения результатов, особенно на фоне того, что вне парламента остались многие ведущие фигуры партии, такие как Гиги Угулава и Гига Бокерия. Первой переменой в команде стал уход из партии одного из самых активных лидеров Элене Хоштария.

Теперь об изменениях в партии говорят открыто. По предварительным данным, свой пост в партии покинет ее председатель Давид Бакрадзе, также изменится и политсовет. Однако до сих пор остается открытым вопрос, останется ли Бакрадзе в партии и вообще в политике - так же, как и вопрос о том, кто возглавит "Европейскую Грузии" и как она изменится.

Изменения после выборов затронули партию "Гирчи", которых в стране уже две. Вторую партию под названием "Гирчи – больше свободы" основал покинувший основной состав партии Зураб Джапаридзе, который увел за собой и часть сторонников партии.

Потери ощутила на себе и партия "Лело для Грузии", ряды которой покинул Леван Коберидзе.

Изменения в оппозиции происходят на фоне глубоко политического кризиса.

На данный момент большинство оппозиционных партий, имея 51 мандат в парламенте Грузии, отказываются работать в парламенте в знак протеста против результатов парламентских выборов и анонсируют новую волну протеста весной.