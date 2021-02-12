Экс-министр рассказала о недочетах в проекте строительства Намахвани ГЭС

Экс-министр по охране окружающей среды Нино Чхобадзе прокомментировала скандал вокруг Намахвани ГЭС, против строительства которой выступает местное население

Радио Экс-министр рассказала о недочетах в проекте строительства Намахвани ГЭС

В Грузии не утихают страсти вокруг строительства ГЭС на реке Риони на западе Грузии. Жители села Намахвани Цхалтубского муниципалитета (регион Имерети), представители НПО и священнослужители против строительства ГЭС. Они периодически устраивают акции протеста. На какое-то время протестующим удалось остановить процесс строительства, однако в 30 января работы возобновились, из-за чего жители снова вышли на улицу.

"Проект изменен, потому что в первичной данности строили другого типа платину, сейчас другого типа. Это гравитационная плотина, которая более устойчива к процессам землетрясения. Но геоморфология, которая довольно сложная в этом регионе, и там очень много оползневых территорий, мы полагаем, что они могут быть активированы", - рассказала Чхобадзе Sputnik Грузия.

По ее словам, так как реально существует глобальное изменение климата, проводили анализ по водным ресурсам, насколько хватит воды и какова устойчивость станции к экстремальному притоку воды.

"В принципе, мы чувствуем, что четко видна нехватка исследований. Нет полностью рассчитанных рисков, которые могут быть вызваны станцией, и нужен отдельный отчет по рискам и стабилизации этих рисков, этого мы пока не видим в документах", - отметила Чхобадзе.

Проект "Каскад НамахваниГЭС" на реке Риони объединит две ГЭС – "Намахвани" и "Твиши", общая постановочная мощность которых составит 433 МВт. Предположительная стоимость проекта составляет 730 миллионов долларов.

Проект осуществляет победившая тендере компания Clean Energy Georgia Group. Для строительства ГЭС Clean Energy Georgia Group, являющаяся дочерней компанией норвежской группы Clean Energy, привлекла турецкий строительный холдинг ENKA Insaat ve Sanayi A.S.