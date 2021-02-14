Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?
Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.
Это четвёртый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.
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