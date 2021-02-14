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Мы все умрем. Но это не точно
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Мы все умрем. Жилье в экстремальных регионах: плавучие города

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Темы:
Подкасты РИА (639)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20210214/250868959/My-vse-umrem-Zhile-v-ekstremalnykh-regionakh-plavuchie-goroda.html

Нефтяные платформы, намывные острова, круизные лайнеры и дома-лодки в Голландии – успешные примеры жилья на воде уже существуют

Однако это всё маломасштабные и временные способы поселить человека на поверхности воды. Возможно ли построить автономный и независимый плавучий город? Если технологии позволяют, то почему такого поселения до сих пор нет?

Радио
Мы все умрём. Жильё в экстремальных регионах: плавучие города

Разобраться в теме помог Виктор Вахонеев - морской археолог, кандидат исторических наук, доцент Севастопольского государственного университета.

Это четвёртый эпизод из серии разговоров про строительство городов и жилья в экстремальных природных зонах. В предыдущих выпусках мы говорили о том, как создавать устойчивые и комфортные города в пустынях, в Заполярье и под водой.

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Темы:
Подкасты РИА (639)


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