Почему нам так важно доказывать всем свою правоту

Можно ли научиться признавать свои ошибки, чтобы потом не грызть себя и не отравлять жизнь другим? Почему всем нравятся люди, которые могут искренне раскаиваться, и как стать одним из них?
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, все ли могут научиться признавать свои ошибки и почему наша психика этому сопротивляется.
2:20 Почему признавать ошибки не стыдно
5:00 Как правильно признавать ошибки
5:50 Как сделать выводы и извлечь пользу из неудачи
7:40 Почему нам приятнее общаться с людьми, которые ошибаются и не стыдятся этого
13:20 Почему бывает сложно извиниться
14:40 Почему важно и полезно (прежде всего для психики) признавать свои ошибки
17:50 Как переосмыслить значение ошибок в нашей жизни
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