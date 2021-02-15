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Директор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе
photo: AlpenPharma Caucasus / FB

Директор детской больницы рассказал, как лечат новый постковидный синдром в Грузии

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Медицинский директор детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе рассказал, об утвержденном Минздравом страны протоколе диагностики и управления новым синдромом мультисистемного воспаления у детей

Радио
Директор детской больницы рассказал, как лечат новый постковидный синдром в Грузии

Синдром мультисистемного воспаления – серьезное осложнение новой коронавирусной инфекции, который поражает детей и подростков в возрасте до 19 лет. Симптомами чаще всего являются температура (в 100% случаев), рвота, боли в животе и диарея.

"Не каждая больница может принять пациента с таким диагнозом, поскольку для его лечения нужна мультидисциплинарная группа медиков – это детский кардиолог, детский ревматолог, детский нефролог, детский инфекционист, детский гастроэнтеролог, детский пульмонолог и специалист детской критической медицины. Такой набор врачей в Грузии есть только в трех больницах. Остальные больницы просто не могут поставить этот диагноз", – рассказал Чхаидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Врачи проверяет ребенка
© CC0 / Pixabay
Постковид среди детей – что известно в Грузии о новом педиатрическом синдроме?

По информации директора больницы, клиника им. Иашвили приняла 51 такого пациента, из которых состоянии 15 детей оценивалось как тяжелое. В двух случаях понадобилось внутривенное введение иммуноглобулина – терапия, которая проходит по международному протоколу, применяемому во всем мире в отношении детей с подобным осложнением. Все пациенты уже излечились и выписались, но будут еще несколько месяцев находиться под контролем медиков, отметил Чхаидзе.

По его оценке, на данный момент с синдромом по всей стране столкнулись примерно 70 детей. Средняя возрастная группа – это шесть с половиной лет, чаще синдром поражает детей старших возрастных групп, отметил директор больницы.

Сам синдром развивается где-то через 4-6 месяцев после перенесения коронавируса, причем чаще всего он возникает у детей, у которых инфекция протекала в бессимптомной или легкой форме, подчеркнул Чхаидзе.

Теги:
Грузия, Коронавирус COVID-2019, Пандемия


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