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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: 50% ресторанов Грузии не смогли пережить ковид-ограничения

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Темы:
Экономика Грузии (1698)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210215/250895480/Shengeliya-50-restoranov-Gruzii-ne-smogli-perezhit-kovid-ogranicheniya.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что закрытие ресторанов в Грузии было ошибкой

Радио
Шенгелия: 50% ресторанов Грузии не смогли пережить ковид-ограничения

"То, что власти разрешили работу ресторанов и кафе-баров в открытых пространствах, не значит, что они все откроются. Если бы они разрешили открыть весь ресторанный бизнес, это также не значит, что они все открылись бы. Работать смогут примерно 50% заведений. Остальные уже обанкротились. Все это время, они не могли платить за аренду, а 80% ресторанов арендуют здания", – рассказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Работа ресторанов и объектов питания в Грузии была приостановлена 28 ноября прошлого года, когда эпидемиологическое положение из-за пандемии коронавируса в стране достигло крайней точки.

Закрытый ресторан на одной из улиц Тбилиси. В Грузии борются с коронавирусом
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Министр: идет работа над полным снятием ограничений на работу ресторанов

Ограничения болезненно ударили по сфере обслуживания, объекты питания понесли огромные убытки, так как несколько месяцев работали только на вынос или с доставкой. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, представители этих сфер не раз проводили акции протеста.

С 15 февраля заведениям разрешили работать, но лишь под открытым небом, и то кроме субботы и воскресенья. Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.

Темы:
Экономика Грузии (1698)
Теги:
Ограничения, Экономика, Ресторан, Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Ника Шенгелия


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