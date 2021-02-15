Шенгелия: 50% ресторанов Грузии не смогли пережить ковид-ограничения

Радио Шенгелия: 50% ресторанов Грузии не смогли пережить ковид-ограничения

"То, что власти разрешили работу ресторанов и кафе-баров в открытых пространствах, не значит, что они все откроются. Если бы они разрешили открыть весь ресторанный бизнес, это также не значит, что они все открылись бы. Работать смогут примерно 50% заведений. Остальные уже обанкротились. Все это время, они не могли платить за аренду, а 80% ресторанов арендуют здания", – рассказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Работа ресторанов и объектов питания в Грузии была приостановлена 28 ноября прошлого года, когда эпидемиологическое положение из-за пандемии коронавируса в стране достигло крайней точки.

Ограничения болезненно ударили по сфере обслуживания, объекты питания понесли огромные убытки, так как несколько месяцев работали только на вынос или с доставкой. Чтобы привлечь внимание к своим проблемам, представители этих сфер не раз проводили акции протеста.

С 15 февраля заведениям разрешили работать, но лишь под открытым небом, и то кроме субботы и воскресенья. Сами представители данной сферы скептически относятся к данному новшеству, поскольку у многих объектов нет возможности возобновления работы в открытых пространствах.