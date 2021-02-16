Экс-министр окружающей среды объяснила, почему жители Грузии против строительства ГЭС

Радио Экс-министр окружающей среды объяснила, почему жители Грузии против строительства ГЭС

"Все конкретные случаи показывают, что волнует население: хватит ли им в результате питьевой и оросительной воды, правильно ли оценен риск строительства, не будут ли спровоцированы геологические процессы, не приведет ли это к дополнительным оползням, а также вопрос безопасности самого населения. Это, как правило, не до конца доработанные проекты. Это можно и надо прогнозировать, но не все компании, к сожалению, это учитывают. Многие исследования не доведены до конца, не посчитан риск, который может произойти в результате форс-мажора или природных катаклизмов", – рассказала Чхобадзе в интервью Sputnik Грузия

Развитие сектора энергетики является одним из приоритетов правительства Грузии. Ежегодно делаются шаги для скорейшего достижения энергонезависимости: строятся ГЭС, ТЭС и ветряные станции. Ведь, как считают многие эксперты, к 2030 году, в связи с увеличением потребления электроэнергии, в стране ожидается энергодефицит.

Тем не менее, практический каждый проект строительства ГЭС в разных регионах Грузии становится поводом скандалов и протестов у местных жителей и экологов, которые выступают против.

В минувшие выходные активисты и правозащитники устроили акцию протеста против строительства ГЭС в курортном поселке Бахмаро (регион Гурия) перед зданием парламента в центре Тбилиси. Собравшиеся заявили, что строительство гидроэлектростанции на реке Бахвицкали и ее притоке нанесет ущерб уникальной рекреационной зоне курорта Бахмаро.

Кроме того, не утихают страсти вокруг строительства каскада Намахванской ГЭС на реке Риони на западе Грузии. Уже несколько месяцев проходят периодические акции протеста местного населения, представителей НПО и гражданских активистов, которые требуют от властей установить мораторий на строительство ГЭС и разработать правильную энергетическую политику.