Политолог: лишение лидера "Нацдвижения" депутатского иммунитета – большая ошибка

Радио Политолог: лишение лидера "Нацдвижения" депутатского иммунитета – большая ошибка

Ранее парламент Грузии лишил лидера главной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия депутатского иммунитета, предоставив прокуратуре право ходатайствовать перед судом об его аресте до решения суда. За лишение лидера "Нацдвижения" неприкосновенности проголосовали 88 депутатов, против – двое.

"Этот импульсивный шаг парламента – лишить Мелия иммунитета и отправить его в тюрьму – отделит нас от Евросоюза и НАТО лет на 10-15, а то и 30. В глазах Европы и США Мелия – лидер самой большой и мощной оппозиционной партии Грузии. Слова, что Мелия что-то натворил и он преступник, для цивилизованного мира малоубедительны. Поэтому считаю, что это грубейшая ошибка. Оставшись без своего лидера Бидзины Иванишвили, "Грузинская мечта" хочет доказать, что имеет силу и готова и дальше говорить с оппозицией с позиции силы. Они полагают, что компромисс с их стороны будет считаться проявлением слабости", – сказал Цинцадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Мелия обвиняется в организации группового насилия и участии в нем во время попытки штурма парламента ночью 20 июня 2019 году. В суде его дело находится на стадии завершения предварительных заседаний.

Генеральная прокуратура на ближайшем заседании суда будет требовать помещения его в предварительное заключение, из-за того, что Мелия не выплатил часть залога в размере 70 тысяч лари. Сначала в июле 2019 года суд обязал его выплатить 30 тысяч лари, а уже в ноябре 2020 года – дополнительно 40 тысяч лари, после того как Мелия нарушил условия первого залога.