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Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе
photo: Energyplatform / FB

Председатель Союза хлебопеков рассказал, когда подешевеет хлеб в Грузии

Радио
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Темы:
Экономика Грузии (1701)
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Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе считает, что стоимости продукта номер один в Грузии ничто не угрожает и у страны есть переходящие запасы зерна на четыре месяца

Радио
Председатель Союза хлебопеков рассказал, когда подешевеет хлеб в Грузии

"В условиях программы субсидирования муки и электроэнергии для компаний, хлеб в Грузии не подорожает до апреля. Также пойдет тенденция снижения цены, когда подешевеет мука, потому что к лету в странах-производителях будет новый урожай. К этому времени экспортеры избавляются от старого урожая… Грузия завезла 30 тысяч тонн пшеницы с Америки, 30 тысяч тонн с России. В Грузии переходящие запасы есть на 4 месяца", – сказал Долидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Хлеб
© photo: Sputnik / Alexander Kondratiuk
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Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.

Темы:
Экономика Грузии (1701)
Теги:
Грузия, Хлеб


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