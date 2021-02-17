Председатель Союза хлебопеков рассказал, когда подешевеет хлеб в Грузии

Председатель Союза хлебопеков Грузии Малхаз Долидзе считает, что стоимости продукта номер один в Грузии ничто не угрожает и у страны есть переходящие запасы зерна на четыре месяца

Радио Председатель Союза хлебопеков рассказал, когда подешевеет хлеб в Грузии

"В условиях программы субсидирования муки и электроэнергии для компаний, хлеб в Грузии не подорожает до апреля. Также пойдет тенденция снижения цены, когда подешевеет мука, потому что к лету в странах-производителях будет новый урожай. К этому времени экспортеры избавляются от старого урожая… Грузия завезла 30 тысяч тонн пшеницы с Америки, 30 тысяч тонн с России. В Грузии переходящие запасы есть на 4 месяца", – сказал Долидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.