Радио Политолог: "Нацдвижение" усиленно готовится к противостоянию с властями Грузии

"Естественно, будет противостояние, судя по тому что "Национальное движение" усиленно готовится к этому. Уже появились старые одиозные лица – представители "Нацдвижения", будь то Вано Мерабишвили и многие другие, которые были запятнаны своими деяниями еще при старом режиме… Это отрицательно скажется и на отношениях оппозиции и правящей партии, и на внутриполитической обстановке в стране. Это лишний повод для радикального противостояния между оппозицией и "Грузинской мечтой", – сказал Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

В данный момент Тбилисский городской суд рассматривает дело Мелия.

Сам лидер "Нацдвижения" уже сутки находится в офисе партии и наблюдает за процессом по телевизору, который в прямом эфире транслируют по всем телеканалам страны. Помимо Мелия в офисе партии собрались лидеры большинства оппозиционных партий вместе со сторонниками. Они заявляют, что заключение для Мелия будет незаконным, и они готовы помешать его аресту.

Прокуратура обратилась с ходатайством в суд после того, как парламент поддержал приостановление депутатского иммунитета Ники Мелия – формально он все еще является депутатом парламента, хотя и отказался от своего мандата, как и большинство других представителей оппозиции, считающих выборы сфальсифицированными.

Следственное ведомство обратилось к парламенту после того, как истек срок выплаты залога в 70 тысяч лари, установленный для Мелия в качестве меры пресечения по делу о беспорядках 20 июня 2019 года, также известных как "ночь Гаврилова". Политик обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем

Сам Мелия считает начатое против него дело сфабрикованным, отмечая, что "Грузинская мечта" использует государственные институты, чтобы отстранить его от политических процессов.