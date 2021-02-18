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Арно Хидирбегишвили
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"Эффектный шаг" – Хидирбегишвили об отставке премьер-министра Грузии

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Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (8)
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Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили прокомментировал решение премьер-министра Георгия Гахария покинуть свой пост

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"Эффектный шаг" – Хидирбегишвили об отставке премьер-министра Грузии

В четверг Гахария подал в отставку, приняв решение на фоне политического кризиса в стране. Он заявил, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Отставка премьер-министра Георгия Гахария была неожиданной только для очень несведущих в грузинской политике. Об этом речь шла давно. Это явилось результатом многих обстоятельств, одно из которых, что после парламентских выборов 31 октября ему не разрешили заменить ни одного члена правительства. Хотя с некоторыми из них, я имею в виду финансовый блок и министра здравоохранения, у него были, мягко говоря, натянутые отношения, так как Гахария видел, что они делают "не совсем то, что нужно", в условиях пандемии", – сказал Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
photo : Government of Georgia / FB
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По его словам, к этому добавились и другие причины: уход основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, который являлся гарантом его политической карьеры, а также плохие отношения с правящей командой – мэром Тбилиси, министром обороны, председателем парламента и председателем партии.

Тбилисский городской суд накануне отправил заочно председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключение по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года. Однако Мелия и его сторонники заявили, что не будут подчиняться этому решению. Его поддержал весь оппозиционный спектр. Кроме того, оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.

Отставка премьер-министра вынудило МВД временно отложить арест лидера "Национального движения" Ники Мелия по решению суда.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (8)
Теги:
Политика, Грузия, Отставка, Георгий Гахария, Арно Хидирбегишвили


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