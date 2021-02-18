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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог: премьерство Гарибашвили – неправильная ставка правящей партии

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20210218/250933993/Politolog-premerstvo-Garibashvili--nepravilnaya-stavka-pravyaschey-partii.html

Политолог Ника Читадзе прокомментировал выдвижение правящей партией "Грузинская мечта" кандидатуры и.о. министра обороны Ираклия Гарибашвили на пост премьер-министра Грузии

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Политолог: делать ставку на премьерство Гарибашвили неправильно

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Думаю, была сделана неправильная ставка, потому что Гарибашвили не являлся успешным премьер-министром в свое время. Просто здесь были какие-то межклановые интересы, и победила команда Гарибашвили. В противном случае Гахария не подал бы в отставку. У него был высокий рейтинг среди представителей "Грузинской мечты", и думаю, это кого-то из его конкурентов не устраивало. После того как Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии) дистанцировался от политики, можно сказать, что Гахария потерял его покровительство, и этим воспользовалась другая команда", – заявил Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Ираклий Гарибашвили. Съезд правящей партии Грузинская мечта 16 января 2021 года
© Sputnik / STRINGER
"Грузинская мечта" выдвинет на пост премьера Ираклия Гарибашвили

По словам политолога, Гарибашвили отличается своими радикальными взглядами и в свое время даже Иванишвили не был доволен его деятельностью.

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который до сегодняшнего дня возглавлял министерство обороны Грузии. В 2013-2015 годах он был премьер-министром страны. После отставки он на несколько лет исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса.

Темы:
Отставка Гахария с поста премьер-министра (12)
Теги:
Грузия, Политика, Ираклий Гарибашвили, Георгий Гахария, Ника Читадзе


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