Политолог: премьерство Гарибашвили – неправильная ставка правящей партии

Радио Политолог: делать ставку на премьерство Гарибашвили неправильно

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как Георгий Гахария объявил о своей отставке. Политик принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Думаю, была сделана неправильная ставка, потому что Гарибашвили не являлся успешным премьер-министром в свое время. Просто здесь были какие-то межклановые интересы, и победила команда Гарибашвили. В противном случае Гахария не подал бы в отставку. У него был высокий рейтинг среди представителей "Грузинской мечты", и думаю, это кого-то из его конкурентов не устраивало. После того как Бидзина Иванишвили (основатель правящей партии) дистанцировался от политики, можно сказать, что Гахария потерял его покровительство, и этим воспользовалась другая команда", – заявил Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, Гарибашвили отличается своими радикальными взглядами и в свое время даже Иванишвили не был доволен его деятельностью.

Экс-премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, который до сегодняшнего дня возглавлял министерство обороны Грузии. В 2013-2015 годах он был премьер-министром страны. После отставки он на несколько лет исчез с политической арены, но в марте 2019 года вернулся в правящую партию, чтобы помочь своим соратникам вывести ее из кризиса.