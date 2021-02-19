"Только без паники" – директор детской больницы о признаках нового постковидного синдрома

По информации медицинского директора детской центральной больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе, в Грузии не было ни одного случая позднего обращения пациентов с новым синдромом мультисистемного воспаления

Радио "Только без паники" – директор детской больницы о симптомах нового постковидного синдрома

"Паниковать не надо, но нужно все контролировать. К счастью, у нас в Грузии нет таких мам, которые 3-4 дня будут сидеть дома и смотреть на ребенка с высокой температурой. Из всех детей, которые столкнулись с новым синдромом, мы не зафиксировали ни одного случая позднего обращения. Все мамы обратились очень быстро, большая часть на второй же день. И это очень хорошо", – рассказал Чхаидзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Температура выше 38 градусов, которая сохраняется в течение 24 часов и больше, наличие воспалительных маркеров, перенесенный коронавирус – это основные моменты, когда можно заподозрить новый синдром, предупреждает Чхаидзе. Помимо этого, во время мультисистемного воспаления затрагиваются минимум два органа, отметил он.

"Рвота, диарея и высыпания на коже могут быть одновременно. Или же может быть рвота, диарея и отек ног. Или рвота, диарея и нарушения со стороны сердца или респираторной системы. То есть поражение минимум двух систем обязательно для постановки клинического диагноза. Родители обязаны знать границы температуры. Они должны быть бдительны. Если температура сохраняется больше суток, плюс присутствует еще какой-нибудь другой симптом, например, боль в животе, обязательно надо идти к врачу", – добавил директор больницы.

Синдром мультисистемного воспаления – серьезное осложнение новой коронавирусной инфекции, которое поражает детей и подростков в возрасте до 19 лет. Оно обязательно требует лечения и наблюдения в мультипрофильной больнице. Лечить осложнение амбулаторно или на дому нельзя.

С начала пандемии в Грузии коронавирус выявили более чем у 266 тысяч человек, из них 30 тысяч – дети. Из 30 тысяч детей новый синдром был зафиксирован у около 70 пациентов. Это 0,2% от общего числа инфицированных, то есть из тысячи детей синдром развивается у двух. По словам Чхаидзе, это довольно редкое осложнение.