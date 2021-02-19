Политолог: отставка Гахария с поста премьера разрушила его имидж волевого политика

Радио Политолог: отставка Гахария с поста премьера разрушила его имидж волевого политика

В четверг Гахария подал в отставку, приняв решение на фоне политического кризиса в стране. Он заявил, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Это было абсолютно неожиданно. Неожиданно не то, что Георгий Гахария ушел, ведь в нашей стране за восемь лет поменялось пять премьер-министров, а причина его ухода. Гахария создал себе имидж сильного политика, который в случае надобности может и задержать, и митинг разогнать. Но его слова, что он просто не хотел арестовывать Никанора Мелия, потому что это может привести к каким-то там разборкам, разрушили этот имидж. Мне кажется, многие не могут именно от этого отойти, что, оказывается, Гахария не такой уж и волевой политик, как нам всем казалось", – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, правящей партии "Грузинская мечта", в первую очередь, следует избрать нового премьера, а потом исполнить закон и арестовать Мелия по постановлению суда. Самой приемлемой и выгодной кандидатурой Сихарулидзе считает бывшего министра юстиции, депутата парламента Тею Цулукиани. Кроме того, женщина в роли премьера, по его словам, очень положительно скажется на имидже страны, в которой и президентом является женщина – Саломе Зурабишвили.

Тбилисский городской суд 17 февраля заочно отправил председателя главной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" Нику Мелия в предварительное заключение по делу о событиях на акции 20 июня 2019 года. Однако Мелия и его сторонники заявили, что не будут подчиняться этому решению. Его поддержал весь оппозиционный спектр. Кроме того, оппозиция объявила об объединении и начале национального движения.

Отставка премьер-министра вынудила МВД временно отложить арест лидера "Национального движения" Ники Мелия по решению суда.