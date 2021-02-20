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Страхи
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как правильно закончить отношения

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Расставание часто сравнивают с "маленькой смертью": отношения закончились, все надежды и общие планы умерли. Как пережить этот период?

Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?

Радио
Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения

Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приемы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.

2:00 Об экономической зависимости от другого

4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"

7:30 Как переживают расстояние: этапы

8:00 Как и когда сделать работу над ошибками

12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнера

16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребенок

18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва

19:25 Какие приемы помогут пережить расставание

20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва

22:05 О страхе повторить прошлый сценарий

26:00 Как подобрать слова и подготовить партнера к расставанию.

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Подкасты РИА (642)


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