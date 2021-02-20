Подкаст «Страхи/Ошибки». Как правильно закончить отношения

Когда начинать работу над ошибками, чтобы не повторить прошлый сценарий? Быть ли потом друзьями? Как справиться с чувством стыда и виной? И можно ли подготовить к расставанию другого, если желание не обоюдное?
Вместе с психологом, тренером, блогером Ириной Масловой-Семеновой и психологом, бизнес-тренером Сергеем Насибяном разбираемся, какие приемы помогут пережить разрыв и начать новые отношения.
2:00 Об экономической зависимости от другого
4:35 Какие чувства стоят за фразой "мы привыкли друг к другу"
7:30 Как переживают расстояние: этапы
8:00 Как и когда сделать работу над ошибками
12:20 Как правильно расстаться и отпустить партнера
16:20 Как разорвать отношения, если в семье есть ребенок
18:25 Есть ли смысл специально сохранять дружеские отношения после разрыва
19:25 Какие приемы помогут пережить расставание
20:30 Как погасить чувство стыда, которое возникает после разрыва
22:05 О страхе повторить прошлый сценарий
26:00 Как подобрать слова и подготовить партнера к расставанию.
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