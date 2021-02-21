Мы все умрем. Эпидемии, патогены, вакцины: как все это устроено

Вирусы, бактерии, грибки – какие существуют средства превентивной борьбы с ними? Почему иммунитет вместо патогена может начать атаковать собственный организм?

Как вирусы могут помочь в борьбе с бактериями и другими вирусами? Может ли бактерия быть устойчива сразу и к вирусам, и к антибиотикам? Сколько есть видов вакцин, и какой эффективнее?

Радио Мы все умрём. Эпидемии, патогены, вакцины: как всё это устроено

На эти и другие вопросы отвечает Евгений Плисов - микробиолог, блогер и популяризатор науки.

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