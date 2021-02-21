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С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?

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Чем отличается чтение книг от их прослушивания? Почему аудиокниги "заходят" не всем? Дело в привычке, в сложности восприятия информации на слух или в неумении концентрироваться?

Почему в последнее время аудиокниги так популярны и как начать их слушать? Ищем сильные и слабые стороны аудиокниг и советуем, что "послушать из последнего".

Радио
С чего начать слушать аудиокниги и как их полюбить (если ещё нет)?

С чего началась история аудиокниг и как они создаются? Есть ли такие книги, которые лучше прослушать, чем прочесть? Репетируют ли чтецы перед записью и заменят ли их в будущем синтезаторы речи? Как аудиокниги учат "принятию реальности"? Рассказывает Сергей Сдобнов, куратор кинотеатра "Пионер", критик, автор телеграм-канала об аудиокнигах "Уши горят".

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