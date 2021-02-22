Политолог: "революционный сценарий" в Грузии уже в действии

Грузинский политолог и публицист, главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили считает, что отставка премьера Георгия Гахария в условиях непризнания оппозицией результатов парламентских выборов 2020 года чревата сменой власти в стране

Радио Политолог: "революционный сценарий" в Грузии уже в действии

Пост главы правительства Грузии стал вакантным после того, как на прошлой неделе подал в отставку Георгий Гахария. Он принял это решение на фоне политического кризиса в стране, заявив, что не смог прийти к согласию со своей командой по поводу задержания Ники Мелия – председателя партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

"Нынешняя ситуация полностью, как две капли воды, повторяет ситуацию 2003 года в Грузии: отставка премьера Жвания, молниеносная Революция роз, приход нового правительства. Тогда власть полностью взяла в руки правящая партия Шеварднадзе "Союз граждан". То же самое повторяется сегодня: выборы, опротестование их результатов, отставка премьер-министра. Естественно, должна последовать смена власти. Революционный сценарий уже в действии, он на 50% практически уже осуществился", – сказал Хидирбегишвили в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, если оппозиция смогла защитить от официального постановления суда и ареста лидера "Единого национального движения", она "с большой радостью и удовольствием" отстоит в аэропорту экс-президента страны Михаила Саакашвили, если тот решит вернуться.