Экономист рассказал, в каком случае ждать обвала грузинской валюты

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что для стабильности курса национальной валюты Грузии Национальный банк страны должен продолжить продавать доллары из своих резервов

Радио Экономист рассказал, в каком случае ждать обвала грузинской валюты

Очередное обесценивание лари началось сразу после парламентских выборов, прошедших в Грузии 31 октября 2020 года. Среди основных причин эксперты назвали "сезонный фактор" и нестабильную политическую ситуацию как в самой Грузии, так и в регионе целом, из-за которой крупные инвесторы не заходят в страну.

"У Национального банка в резерве достаточно долларов, чтобы поддержать курс валюты в районе 3.30-3.20 GEL/$1, но если он перестанет делать интервенции, мы уже увидим курс в районе 3.50-3.60 GEL/$1. По нашему прогнозу, в первом квартале 2021 года нет причин, чтобы курс пошел выше 3.36 GEL/$1. Но если Нацбанк не будет часто посещать валютный рынок, тогда курсу грозит девальвация", – рассказал Шенгелия в беседе со Sputnik Грузия.

Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор уже продал 120 миллионов долларов на трех аукционах. Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.

На 22 февраля Нацбанк установил обменный курс лари по отношению к доллару США в размере 3,3069 GEL/$1.