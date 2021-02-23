"Члены ЕНД думают, что стоят выше закона" – политолог об аресте Мелия

Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал спецоперацию по задержанию лидера самой крупной оппозиционной партии Ники Мелия и реакцию на это оппозиции

Радио "Члены ЕНД думают, что стоят выше закона" – политолог об аресте Мелия

Лидера самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Нику Мелия задержали в ходе спецоперации во вторник утром. На месте собрались сотни сторонников оппозиционера, которые пытались помешать действиям полиции.

"Ничего серьезного ждать не стоит. Во-первых, Мелия задержали не насильно, а по закону. Проблема заключается в том, что в нашей стране есть люди, это члены партии "Единое национальное движение", которые считают, что в нашей стране они стоят выше закона. Это люди, которые после 2012 года сумели избежать наказания благодаря стратегическим партнерам на Западе, и заявили, что они вообще неприкасаемые. Сегодня мы можем сказать, что миф о неприкасаемости ЕНД разрушился. Их спустили с небес на землю, войдя в офис и арестовав Мелия. Это было логическим заключением всего этого", – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

По словам политолога, правящая партия "Грузинская мечта" была обязана арестовать Мелия, иначе рисковала окончательно потерять бразды правления.

"Самое главное, что был уничтожен и второй миф о том, что понадобится кровопролитие. Все было сделано спокойно, мирно и тихо, потому что у этой оппозиции нет ресурсов для того, чтобы бороться с правительством", – отметил политолог.

Мелия фигурирует в деле об организации массовых беспорядков 20 июня 2019 года. Он отказался выплачивать назначенный повторно денежный залог. Прокуратура потребовала, чтобы он был помещен в предварительное заключение на время следствия. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство прокуратуры.

Сам Мелия обвинил власти в том, что его пытаются изолировать от политических процессов и фактически объявил неповиновение решению суда.